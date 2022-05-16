Было 27 лет: бывший футболист "Барселоны" погиб в ДТП

Было 27 лет: бывший футболист "Барселоны" погиб в ДТП

Экс-игрок молодежной команды "Барселоны" и сборной Аргентины (U-20) Макси Ролон погиб в автомобильной катастрофе.

Трагический инцидент с бывшим футболистом "сине-гранатовых" произошел в Аргентине. 27-летний Макси Ролон погиб в ДТП вместе со своим братом.

Как сообщает издание Ole, автомобиль, в котором находился Макси и его брат, вылетел с трассы и врезался в дерево.

Сообщается, что водитель и пассажир скончались на месте до прибытия скорой помощи и полиции.

Отметим, что Макси Ролон выступал за вторую команду "Барселоны", а также несколько клубов в Южной Америке и на Ближнем Востоке. В составе "блаугранас" нападающий выиграл Юношескую лигу УЕФА в 2014 году, а с молодежной сборной Аргентины стал чемпионом Южной Америки U-20.

Каталонский клуб выразил соболезнования родным и близким своего бывшего форварда.

"Мы поражены смертью Макси Ролона, который выступал за молодежную команду "Барселоны" с 2010 по 2016 год. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром", - говорится в заявлении "сине-гранатовых".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что родственник футболиста сборной Украины погиб на войне с российскими оккупантами.

Читайте также:

Россию и Беларусь послали за кораблем: страны-агрессоры не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов

Эффектно отразил пенальти: украинский вратарь "Реала" Лунин вошел в команду недели Ла Лиги (видео)

Сборная Украины по футболу во второй раз в истории завоевала "золото" Дефлимпиады