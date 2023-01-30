Было 28 лет: украинский футболист погиб в боях под Бахмутом

Руслан Курдас отдал жизнь на войне с российскими оккупантами.

Жизнь еще одного украинского спортсмена оборвалась по вине российских захватчиков. Под Бахмутом Донецкой области погиб 28-летний футболист Руслан Курдас.

Трагическое известие сообщил пресс-атташе футбольного клуба "Скорук" Дмитрий Москаленко в Facebook.

Курдас – воспитанник запорожского футбола. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году, отыграв 12 матчей в составе "Динамо" из Хмельницкого. Также выступал на позиции правого защитника в командах "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Победа" (Днепр).

В общей сложности на профессиональном уровне Руслан провел 71 матч и забил два гола.

В 2018 году Курдас переехал в Тернопольскую область, где играл за чертковский "Кристалл" в чемпионате области и любительском чемпионате Украины, был капитаном команды – забил 19 голов в 54 матчах. Параллельно он работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3.

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