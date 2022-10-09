Было 30 лет: автор одного из самых быстрых голов в истории футбола погиб в автокатастрофе

Известный шотландский футболист Гэвин Стоукс трагически погиб в ДТП.

Как сообщает Daily Record, летальный инцидент произошел утром 8 октября на кольцевой развязке в районе Торнвуд (Глазго).

Находясь за рулем Mercedes GLC, Стоукс потерял управление, а его автомобиль перекинулся. Футболист скончался на месте аварии. Кроме Гэвина больше в автокатастрофе никто не пострадал.

Стоукс приобрел известность как автор одного из самых быстрых голов в истории футбола. Во время матча за "Мэрихил" против "Клайдбанка" в 2017 году полузащитник забил прямым ударом с центра поля уже на 2-й секунде игры.

Видео знаменитого гола Стоукса

Всю свою карьеру Гэвин провел на родине, выступая за "Данди Юнайтед", "Аллоа Атлетик", "Мэрихилл", "Килбирни" и "Ирвин Мидоу". Также он защищал цвета сборных Шотландии U-16 и U-17. Последние три года Стоукс был без клуба.

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