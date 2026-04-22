"Было большой честью": Ребров трогательно простился со сборной Украины

Сергей Ребров

Сергей Ребров прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Украины.

Экс-наставник "сине-желтых" трогательно простился с национальной командой, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

В нем Ребров поблагодарил игроков, тренерский штаб и Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), пожелав сборной успехов и новых достижений в будущем.

"Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную в течение последних трех лет. Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и негативных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.

Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем", — написал Ребров.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины — будет сообщено позже.

В то же время Ребров продолжит работать в структуре УАФ как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.