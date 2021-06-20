"Было бы неплохо": экс-тренер киевского "Динамо" хотел бы увидеть матч сборных Украины и России на Евро-2020

Команды могут встретиться на стадии 1/4 финала турнира.
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поделился мнением о возможной встрече сборных Украины и России на Евро-2020.
"Матч Россия - Украина? Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей.
Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли", - цитирует Семина "Спорт-экспресс".
- Семин возглавлял "Динамо" в 2007-2009 годах. В конце декабря 2010 года он вернулся на пост главного тренера киевлян. С командой россиянин выиграл Чемпионат Украины и Суперкубок.
- Перед заключительным туром группового этапа Евро-2020 сборные Украины и России занимают вторые места в своих квартетах.
Ранее ТСН Проспорт рассмотрел варианты, когда Украина и Россия могут пересечься в финальном турнире Евро-2020.