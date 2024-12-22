"Было честью для меня": Усик рассказал о поднятии сабли Мазепы в ринге после победы над Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как после победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше поднял в ринге оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы.

По словам украинского боксера, это стало для него честью.

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"Настоящая сабля выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы. Держать в руках уникальный артефакт, которому больше 300 лет, было честью для меня.

Веками Россия порочила имя гетмана Мазепы. Теперь оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает. Все только начинается!" – написал Усик у себя в Instagram, выложив фото с саблей Мазепы.

Александр Усик держит в руках оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы / Фото: instagram.com/usykaa

Отметим, что сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она хранится в Украине и была привезена в саудовский Эр-Рияд специально на бой Усика. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Теперь в послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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