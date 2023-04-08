"Было сложно отказаться от этого": промоутер озвучил новые дату и место боя Усик – Фьюри

Боб Арум считает, что поединок за звание "абсолюта" еще может состояться в 2023 году.

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал срыв боя своего клиента с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, инвесторы из Саудовской Аравии предлагали большие деньги за возможность организовать этот поединок, что в дальнейшем помешало успешным переговорам.

По мнению Арума, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри может состояться в Саудовской Аравии в конце этого года.

"Я думаю, что бой Усик – Фьюри может состояться позже. Мы вели переговоры об их поединке. Для Фьюри мы являемся сопромоутерами вместе с Queensberry Promotions, а менеджер Усика – наш друг Эгис Климас. Мы очень близки, я лично дружу с Усиком.

Опять же эти переговоры всегда зависали из-за того, что саудиты пообещали очень большие деньги за то, чтобы устроить бой в ноябре или декабре этого года. Когда бойцы поняли, сколько могут получить, им было сложно отказаться от этого. С точки зрения бизнеса есть больший смысл подождать до зимы", – заявил Арум в комментарии YouTube-каналу Maestro А.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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