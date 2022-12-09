Было всего 23 года: рекордсмен Украины по пауерлифтингу погиб в боях на Донбассе

Титулованный украинский паверлифтер Ярослав Хибовский погиб в боях с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

Отмечается, что он погиб во время штурмовых действий вблизи села Нетайлово Донецкой области.

Хибовский родом из Винницы был мастером спорта и рекордсменом Украины по паверлифтингу. Защитника Украины призвали на военную службу по контракту. Он был главным сержантом механизированной роты. Защитнику было всего 23 года.

Напомним, что воспитанник ровенского "Вереса" Владимир Киричук погиб на войне против российских захватчиков.

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