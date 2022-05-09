Было всего 33 года: умер украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию

Было всего 33 года: умер украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию

Перестало биться сердце известного украинского пловца-паралимпийца, многократного чемпиона и призера международных соревнований Дениса Дуброва.

В возрасте 33 лет умер мастер спорта Украины международного класса, 11-кратный призер Паралимпийских игр Денис Дубров.

Об этом сообщает Федерация плавания г. Днепр на своей странице в Facebook. Причины смерти не указываются.

"Федерация плавания города Днепр выражает глубокие соболезнования семье и близким, всему плавательному сообществу нашей страны. В возрасте 33 лет умер известный украинский пловец Денис Дубров", - говорится в сообщении.

Денис Дубров - чемпион и призер летних Паралимпийских игр. Он выиграл 8 наград на Играх-2016 в Рио, а также три медали - в Токио-2020.

Он выступал в классе S10, а затем S8 (поражение опорно-двигательного аппарата). К нему относятся спортсмены с ампутированными конечностями и имеющие церебральный паралич.

Всего в карьере Дубров выиграл 4 золотых медали Паралимпийских игр, а также был двукратным чемпионом мира среди паралимпийцев и 4-кратным чемпионом Европы.

Кроме этого, Дубров - действующий рекордсмен Украины на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В 2016 году Денис был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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