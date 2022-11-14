Было всего 38 лет: умер один из самых мощных нокаутеров в истории UFC

На 39-м году жизни перестало биться сердце известного американского бойца смешанных единоборств (ММА) Энтони "Рамбла" Джонсона.

Об этом сообщает издание Yahoo Sports.

Врачи установили, что причиной смерти спортсмена стал отказ в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Это редкое заболевание иммунной системы.

Джонсон дебютировал в UFC летом 2007 года. Он дважды претендовал на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, в 2015 и 2017 годах, но оба раза проигрывал Даниэлю Кормье.

Джонсон покинул UFC в 2017 году. В 2021 году он провел один поединок в Bellator, нокаутировав Жозе Аугусто. Этот бой стал последним в его карьере.

Всего в послужном списке "Рамбла" было 23 победы в 29 поединках в ММА. Он получил славу одного из самых мощных нокаутеров в истории UFC.

На смерть Джонсона уже отреагировали немало бойцов ММА, в частности, Даниэль Кормье, который в свое время дважды дрался с Энтони за титул чемпиона UFC.

"Покойся с миром, мой брат. Для парня, который внушал страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком. Начиная от того, что он писал своим соперникам после боя, спрашивая о здоровье. Каким человеком он был, "Рамбла" будет не хватать. Иногда жизни кажется несправедливой. Ужасные новости", – написал Кормье в своих соцсетях.

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