Быстрее Роналду: Месси забил 900-й гол в карьере

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

Форвард "Интера" Майами Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.

38-летний аргентинец отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла".

Лео вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счет в поединке. Он в штрафной площадке соперника принял мяч после передачи Серхио Регилона с левого фланга и точно пробил низом в дальний угол.

Реклама

Как Месси забил 900-й гол в карьере

Для достижения отметки в 900 голов за карьеру Месси провел 1142 поединка.

За "Интер" Майами аргентинец забил 81 гол. Также на его счету 672 гола за "Барселону", 32 — за ПСЖ, 115 — в футболке сборной Аргентины.

Отметим, что Лионель достиг отметки в 900 голов быстрее своего извечного соперника — Криштиану Роналду, которому для этого понадобилось 1236 матчей. Сейчас у 41-летнего португальца 965 мячей за 1312 проведенных поединков.

Команды в конце концов сыграли вничью 1:1, в результате чего "Интер Майами" вылетел из турнира. Первый матч завершился со счетом 0:0, а решающим стал гостевой гол "Нэшвилла" в прошлой игре.

Реклама

Напомним, в прошлом сезоне "Интер Майами" вместе с Месси впервые в своей истории выиграл чемпионский титул МЛС.