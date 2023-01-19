Быстро стал "двухсотым": на войне в Украине погиб известный российский хоккеист

Бывший хоккеист российских клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) Александр Подставкин погиб на войне в Украине.

Сообщается, что 23 октября спортсмен получил повестку и решил не прятаться от мобилизации. Еще 8 декабря он находился в Ростове, после чего его вместе с другими оккупантами отправили в Украину.

На территории нашей страны Подставкин быстро встретил свою смерть, не продержавшись и месяца. 28 декабря подразделение Подставкина попало под артобстрел ВСУ, в результате чего хоккеист также был ликвидирован.

Отметим, что Подставкин был серебряным призером чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги РФ.

Напомним, ранее повестки на войну против Украины также получили российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, а также бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.

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