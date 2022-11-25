Быстрый гол не помог: Нидерланды чуть не проиграли во втором матче на ЧМ-2022 (видео)

Лидеры группы не сумели определить более сильного.

В пятницу, 25 ноября, в матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов расписала ничью с национальной командой Эквадора. Матч завершился со счетом 1:1 .

На 6-й минуте Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Он сильно пробил из-за пределов штрафной, направив мяч мимо Эрнана Галиндеса в левый угол ворот.

Эквадорцы чуть не сравняли счет в середине тайма. Эннер Валенсия прицельно пробил в левый нижний угол ворот, но Андрис Нопперт выполнил чрезвычайный сейв.

Забить ответный гол удалось уже в начале второй половины встречи. Валенсия в штрафной площадке подобрал мяч, который отскочил к нему после удара, который нанес Первис Эступиньян и отправил его в сетку.

Через десять минут эквадорцы могли вырвать победу – Гонсало Плата сыграл на добивании, но после его неплохого удара круглый попал в перекладину.

Обзор матча

В другом матче группы A Сенегал победил Катар со счётом 1:3.

Катар со счётом 1:3. В следующем туре 29 ноября Эквадор померяется силами с Сенегалом, а Нидерланды сыграют с Катаром.

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