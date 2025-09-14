- Дата публикации
Быстрый нокаут: украинский боец яркой победой дебютировал в UFC
Даниил Донченко не оставил шансов бразильцу Родриго Сезинандо.
Украинский боец легкого веса Даниил Донченко одержал победу над бразильцем Родриго Сезинандо на турнире по смешанным единоборствам Noche UFC Fight Night 259, который состоялся в американском Сан-Антонио.
Донченко отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Для 24-летнего украинца это был дебют в UFC.
"Слава Украине! Спасибо за все военным, спасибо всем за эту поддержку", – сказал Даниил после боя.
По итогам этого боя Донченко стал победителем 33-го сезона The Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC. Украинец вошел в команду, которую возглавлял Даниэль Кормье.
Донченко стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины. Он является представителем школы кикбоксинга и тайского бокса.
Теперь Даниил претендует на полноценный контракт с UFC, однако все зависит от главы промоушена Дэйны Уайта.