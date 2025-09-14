Быстрый нокаут: украинский боец яркой победой дебютировал в UFC

Даниил Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

Украинский боец легкого веса Даниил Донченко одержал победу над бразильцем Родриго Сезинандо на турнире по смешанным единоборствам Noche UFC Fight Night 259, который состоялся в американском Сан-Антонио.

Донченко отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Для 24-летнего украинца это был дебют в UFC.

"Слава Украине! Спасибо за все военным, спасибо всем за эту поддержку", – сказал Даниил после боя.

По итогам этого боя Донченко стал победителем 33-го сезона The Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC. Украинец вошел в команду, которую возглавлял Даниэль Кормье.

Донченко стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины. Он является представителем школы кикбоксинга и тайского бокса.

Теперь Даниил претендует на полноценный контракт с UFC, однако все зависит от главы промоушена Дэйны Уайта.