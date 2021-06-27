Быть ли реваншу Ломаченко и Лопеса: отец американца ответил после триумфа украинца над Накатани

Быть ли реваншу Ломаченко и Лопеса: отец американца ответил после триумфа украинца над Накатани

Второй поединок Василия с Теофимо Лопесом может состоятся в декабре этого года.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший прокомментировал яркую победу Василия Ломаченко над японцем Масайоши Накатани.

ЛОМАЧЕНКО - НАКАТАНИ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Он заявил, что потрясен перфомансом украинца в ринге, и попытается убедить сына провести реванш с Василием. По его словам, этот поединок станет главным событием в мире бокса.

"После такого выступления Ломаченко, думаю, публика хочет увидеть второй бой. Думаю, я смогу убедить моего сына снова драться против него. Этот бой может состояться, и это может быть самый большой бой в мире. Мы могли бы сделать его в декабре в Madison square garden. Но мне нужно поговорить с сыном", - сказал Лопес-старший в интервью Top Rank.

Эту информацию подтвердил и сам Ломаченко. После поединка менеджер украинца Эгис Климас и промоутер Боб Арум договорились о повторной дуэли с отцом Лопеса.

"Эгис Климас на камеру разговаривал с Лопесом-старшим, рядом стоял Боб Арум. Они пожали руки и договорились, что будет реванш. Им надо провести поединок сейчас с Камбососом, и после этого, скорее всего, в декабре - Madison square garden реванш", - рассказал Лома в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде. После боя Александр Усик видеозвонком поздравил Василия с феерической победой. В соцсетях Ломаченко попал под шквал критики из-за появления в ринге без украинского флага.

33-летний Ломаченко одержал 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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