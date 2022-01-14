Бытовая травма и хроническая проблема: "Шахтер" потерял двух ключевых игроков перед зимними сборами

Бытовая травма и хроническая проблема: "Шахтер" потерял двух ключевых игроков перед зимними сборами

Сергей Кривцов и Манор Соломон не полетят с командой в Турцию.

Главный врач донецкого "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии зимних сборов.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать во время первого тренировочного сбора в Турции на троих футболистов.

Как и ожидалось, африканский форвард Лассина Траоре продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной еще в сентябре прошлого года. Кроме того, "оранжево-черные" неожиданно остались без защитника Сергея Кривцова и вингера Манора Соломона.

"Не будет проходить медобследование и не полетит с командой на первый сбор Траоре, который продолжает восстанавливаться после операции. Будет отсутствовать Кривцов, у которого бытовая травма. Так случается, это жизнь.

Кроме того, не полетит с командой Соломон, у которого есть хроническая проблема и мы решили ее устранить сейчас. На это уйдет около трех недель и во второй сбор он уже сможет вернуться", - сказал Глущенко в эфире программы Футбол News.

"Шахтер" отправится в Турцию в воскресенье, 16 января. На первом сборе команда Де Дзерби проведет три спарринга - против "Вольфсбергера" (24 января), солигорского "Шахтера" (28 января) и "Црвены Звезды" (31 января).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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