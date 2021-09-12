Бывшая жертва Кличко триумфально вернулся на ринг после 3 лет перерыва: бросил вызов Фьюри (видео)

Бывшая жертва Кличко триумфально вернулся на ринг после 3 лет перерыва: бросил вызов Фьюри (видео)

Британец Дэвид Хэй одержал победу над своим соотечественником Джо Фурнье.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. 40-летний британец провел поединок со своим соотечественником Джо Фурнье в андеркарде боя Эвандер Холифилд - Витор Белфорт.

Уже в первом раунде Хэй сумел отправить оппонента в нокдаун. Фурнье быстро поднялся на ноги и даже перехватил инициативу. Однако опытный Дэвид постоянно набирал очки, искусно работая вторым номером.

Поединок продлился все отведенные 8 раундов. После финального гонга арбитры единогласно отдали победу Хэю - 79-72, 79-72, 80-71.

После завершения боя Хэй вызвал на поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Для Хэя эта победа стала 29-й на профиринге. Также в его пассиве 4 поражения, включая проигранный чемпионский бой Владимиру Кличко в 2011 году.

38-летний Фурнье потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 9 побед.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку