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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Бывшего футболиста "Шахтера" мобилизовали в ВСУ — СМИ

Владислав Вакула прошел ВЛК и был отправлен в учебный центр для прохождения БОВП.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Владислав Вакула

Владислав Вакула / © ФК Шахтер

Бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Владислава Вакулу мобилизовали в ряды ВСУ.

Как сообщает Sport.ua, 27-летний футболист был задержан представителями ТЦК во Львове.

Источник утверждает, что Вакула находился в процессе трудоустройства, когда военные остановили его на железнодорожном вокзале, после чего он прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию) и был отправлен в учебный центр для прохождения БОВП.

Последней командой Вакулы была "Заря", в которую он перешел два года назад из "Миная". Нынешним летом, по неофициальной информации, игрок вынужден был искать новый клуб для продолжения карьеры.

Вакула выступал также в каменской "Стали", "Мариуполе", "Десне", "Ворскле", "Черноморце". Играл в составе "Полесье", помог ему в сезоне-2022/23 завоевать путевку в Премьер-лигу.

Владислав часто попадал в скандалы, а СМИ регулярно сообщали о нарушении спортивного режима.

В феврале 2021 года Вакула попал в ДТП в Мариуполе. Игрок разбил свой Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А в декабре 2023 года на него был составлен административный протокол из-за неповиновения сотрудникам полиции после того, как его автомобиль остановили в Житомире.

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