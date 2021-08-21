Бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии грозит 10 лет тюрьмы: в чем обвиняют известного экс-игрока

Бывший полузащитник свою вину отрицает.
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Андерсон может получить тюремный срок в десять лет.
Известный в прошлом полузащитник обвиняется в участии в преступной группировке, которая занималась отмыванием денег с помощью криптовалюты.
Бывший игрок в сговоре с другими лицами незаконным способом смог завладеть 5,5 миллиона евро, которые принадлежали одной из металлургических компаний, сообщает ESPN.
Сам 33-летний бразилец свою вину отрицает. Если же она будет доказана, ему будет грозить десять лет тюремного заключения.
- Андерсон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 год. В его составе он сыграл 181 матч и забил 9 мячей.
- За сборную Бразилии Андерсон провел 8 матчей, голов не забивал.
- Футбольную карьеру он завершил в сентябре 2019 года.