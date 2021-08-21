Бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии грозит 10 лет тюрьмы: в чем обвиняют известного экс-игрока

Бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии грозит 10 лет тюрьмы: в чем обвиняют известного экс-игрока

Бывший полузащитник свою вину отрицает.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Андерсон может получить тюремный срок в десять лет.

Известный в прошлом полузащитник обвиняется в участии в преступной группировке, которая занималась отмыванием денег с помощью криптовалюты.

Бывший игрок в сговоре с другими лицами незаконным способом смог завладеть 5,5 миллиона евро, которые принадлежали одной из металлургических компаний, сообщает ESPN.

Сам 33-летний бразилец свою вину отрицает. Если же она будет доказана, ему будет грозить десять лет тюремного заключения.

Андерсон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 год. В его составе он сыграл 181 матч и забил 9 мячей.

За сборную Бразилии Андерсон провел 8 матчей, голов не забивал.

Футбольную карьеру он завершил в сентябре 2019 года.

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