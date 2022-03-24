Бывшему игроку сборной Украины удалось выехать в Португалию в первый день войны

Кандаур использовал свой португальский паспорт.

Бывший игрок сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Сергей Кандауров признался, что уехал в Португалию.

49-летний эксфутболист вместе с женой и детьми покинул территорию Украины во время войны, использовав португальский паспорт на границе с Венгрией, о чем рассказал в интервью A Bola.

Он уехал с семьей из Харькова в первый день войны. На границе с Молдовой Кандаурову отказали, несмотря на то, что он показывал паспорт гражданина Португалии, зная заранее, что его не выпустят с украинским. Затем 49-летний Кандауров отказался от попытки покинуть Украину из-за Румынии из-за больших очередей на таможне.

"В первую очередь мы решили поехать во Львов. Потом я подумал, что могу не уехать – я знал, что военнообязанные мужчины не имеют права покидать страну. Но поскольку у меня есть португальский паспорт, я попробовал и прошел границу через Венгрию.

Наше путешествие длилось более 48 часов. После пересечения границы мы почувствовали облегчение. Из новостей мы знали, что Харьков продолжали атаковать, бомбить, нападать...", — вспомнил он.

Заметим, что украинским мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать государство во время военного положения. Подобное не касается членов многодетных семей (3 и более детей).

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