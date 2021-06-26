Бывшему сопернику Ломаченко грозит смертная казнь: ранее требовал реванш с украинцем

Звезда легкого веса находится под стражей.

Пуэрто-риканскому боксеру Феликсу Вердехо грозит смертная казнь за убийство его беременной подруги Кейшли Родригес.

Звезде легкого веса предъявлены обвинения в угоне автомобиля и похищении человека, которые повлекли смерть, и убийстве нерожденного ребенка. Максимальная степень наказания за такие преступления - смертная казнь, сообщает Boxing Scene.

Обвинения также предъявлены сообщнику Феликса Луису Антонио Кадис-Мартинесу. Следующее слушание по делу состоится 27 сентября 2021 года.

28-летний Вердехо провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 27 побед и потерпел 2 поражения.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне в четвертьфинале Феликс проиграл украинцу Василию Ломаченко .

. Уже в статусе профессионального боксера пуэрто-риканец хотел провести реванш со своим обидчиком.

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