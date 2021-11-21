Бывший бездомный "отключил" соперника сверхмощным ударом: видео безумного нокаута

Микаэль Лаваль остается непобедимым на профессиональном ринге.

Непобедимый британец нигерийского происхождения Микаэль Лаваль одержал зрелищную победу над итальянцем Леонардо Бруццезе в рамках боксерского шоу, состоявшегося на легендарной лондонской арене "Уэмбли".

26-летний Лаваль досрочно одолел 38-летнего соперника в 5-м раунде. Микаэль одним смертоносным ударом попал в голову своему итальянскому оппоненту, после чего тот громко свалился на конвас и, несмотря на отчаянные попытки, уже не сумел подняться.

Болельщики и пресса предполагают, что столь эффектный нокаут вполне может претендовать на звание лучшего по итогам года.

Интересно, что Лаваль является бывшим бездомным. В 13 лет он остался без матери, а поскольку биологический отец о нем должным образом не заботился, то парень вынужден был просить еду на улицах Лагоса. С помощью работников британского посольства Лаваль перебрался в Лондон, где начал свою боксерскую карьеру.

Сейчас на счету Лаваля 15 побед (9 - нокаутом) и ни одного поражения.

Бруццезе в седьмой раз проиграл на профессиональном ринге. Также в его активе 20 побед (7 - нокаутом).

Читайте также:

Тренер клуба АПЛ нарочно стал бездомным и ночевал на улице: зачем он это сделал

Непобедимый украинец Далакян нокаутировал соперника и в пятый раз защитил чемпионский титул (видео)

Три нокдауна за два раунда: непобедимый американец уничтожил соперника в чемпионском бою (видео)