Бывший боксер сборной Украины погиб на войне с российскими оккупантами

Денис Ящук отдал жизнь в борьбе за независимость Украины.

Бывший боксер сборной Украины Денис Ящук погиб на войне против российских захватчиков.

Трагическую новость сообщили на странице Luckypunch.net в Facebook.

Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Нетешине Хмельницкой области. Он выступал в весовой категории до 52 кг, получил звание Мастера спорта международного класса, входил в состав национальной сборной и "Украинских атаманов".

"Украинские атаманы" – полупрофессиональная боксерская команда, созданная в 2012 году Украинской федерацией бокса для выступления в популярной боксерской лиге World Series Boxing (WSB). В том числе за нее выступали Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Денис Беринчик и другие известные украинские боксеры.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб экс-тренер по физподготовке украинских баскетбольных клубов Дмитрий Марховский.

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