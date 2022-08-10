Бывший чемпион мира, пожизненно отстраненный от боксерской деятельности, стал вице-президентом ФБУ

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник стал вице-президентом Федерации бокса Украины (ФБУ).

Во вторник, 9 августа, в Житомире состоялась конференция ФБУ, на которой избрали нового вице-президента организации. Им стал бывший чемпион мира Андрей Котельник.

Об этом экс-боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку и доверие быть одним из руководителей федерации и возможность работать на благо развития украинского бокса. Лично для меня это новый вызов и большая ответственность перед нашей большой боксерской средой. Также поздравляю Дмитрия Сосновского с возвращением на должность главного тренера национальной сборной Украины ", – написал Котельник.

Отметим, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФБУ в июне пожизненно запретил 26 лицам, в том числе Котельнику, осуществлять любую деятельность, связанную с боксом.

44-летний Котельник родился во Львове. Является серебряным призером Олимпийских игр-2000 в Сиднее. 2008 стал чемпионом мира в 1-й полусредней версии WBA, победив в техническом нокауте в 12-м раунде Гэвина Риса.

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