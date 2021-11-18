Бывший футболист клубов УПЛ умер от коронавируса, ему было 42 года

Денис Ковба не смог побороть страшную болезнь.

Бывший футболист "Звезды", "Александрии", российского "Крылья Советов" и сборной Беларуси Денис Ковба скончался от коронавируса.

О трагедии сообщил официальный сайт клуба РПЛ.

42-летний футболист ранее оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией. К сожалению, побороть смертоносную болезнь Ковба не смог.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении российской команды.

Ковба выступал на позиции полузащитника. Он играл за "Звезду" с 1998-го по 2000 год, а за "Александрию" - в 2012 году. В составе "Крылья Советов" Денис провел 12 сезонов.

Также Ковба был игроком витебского "Локомотива", пражской "Спарты" и "Химков". Он завершил карьеру в 2012 году, а спустя шесть лет приступил к тренерской работе в "Витебске".

На его счету 35 матчей и 2 гола в составе сборной Беларуси.

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