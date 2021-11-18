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Бывший футболист клубов УПЛ умер от коронавируса, ему было 42 года

Бывший футболист клубов УПЛ умер от коронавируса, ему было 42 года

Бывший футболист клубов УПЛ умер от коронавируса, ему было 42 года

Денис Ковба, фото — ФК "Крылья Советов"

Денис Ковба не смог побороть страшную болезнь.

Бывший футболист "Звезды", "Александрии", российского "Крылья Советов" и сборной Беларуси Денис Ковба скончался от коронавируса.

О трагедии сообщил официальный сайт клуба РПЛ.

42-летний футболист ранее оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией. К сожалению, побороть смертоносную болезнь Ковба не смог.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении российской команды.

  • Ковба выступал на позиции полузащитника. Он играл за "Звезду" с 1998-го по 2000 год, а за "Александрию" - в 2012 году. В составе "Крылья Советов" Денис провел 12 сезонов.
  • Также Ковба был игроком витебского "Локомотива", пражской "Спарты" и "Химков". Он завершил карьеру в 2012 году, а спустя шесть лет приступил к тренерской работе в "Витебске".
  • На его счету 35 матчей и 2 гола в составе сборной Беларуси.

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