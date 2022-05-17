Бывший футболист погиб в бою с оккупантами, пытавшимися прорываться через границу в Сумской области

Бывший футболист погиб в бою с оккупантами, пытавшимися прорываться через границу в Сумской области

В понедельник, 16 мая, эксфутболист ряда любительских клубов Александр Поповченко погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Враг пытался прорвать государственную границу со стороны Шосткинского района Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба Глуховского городского совета.

Поповченко вместе с побратимами вступил в бой и получил смертельное ранение. Он был инспектором пограничной службы, имел 10-летний опыт службы в ведомстве. У него остались жена и двое детей.

В прошлом Поповченко был футболистом. В сезоне 2000/01 он провел 8 матчей за сумской "Фрунзенец" во Второй лиге Украины. Впоследствии выступал на любительском уровне за "Импульс" (Шостка), "Спартак" (Глухов), "Великан" (Глухов). Его последним клубом в 2020 году была "Дружба" (Сосновка).

Напомним, что в воскресенье, 15 мая, в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Виктор Понятенко.

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