Бывший футболист погиб в бою с оккупантами, пытавшимися прорываться через границу в Сумской области

В понедельник, 16 мая, эксфутболист ряда любительских клубов Александр Поповченко погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
Враг пытался прорвать государственную границу со стороны Шосткинского района Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба Глуховского городского совета.
Поповченко вместе с побратимами вступил в бой и получил смертельное ранение. Он был инспектором пограничной службы, имел 10-летний опыт службы в ведомстве. У него остались жена и двое детей.
В прошлом Поповченко был футболистом. В сезоне 2000/01 он провел 8 матчей за сумской "Фрунзенец" во Второй лиге Украины. Впоследствии выступал на любительском уровне за "Импульс" (Шостка), "Спартак" (Глухов), "Великан" (Глухов). Его последним клубом в 2020 году была "Дружба" (Сосновка).
Напомним, что в воскресенье, 15 мая, в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Виктор Понятенко.
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