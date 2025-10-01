Бывший игрок и сотрудник "Динамо" уехал за границу в командировку и не вернулся

Артем Кравец

Бывший игрок, а позже советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец, который раскритиковал клуб и его руководителей после своей отставки, не вернулся в Украину после заграничной командировки.

Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Дмитрий Бриф, передает Tribuna.com.

По словам гендиректора, последний раз Артем выехал в заграничную командировку на стажировку и не вернулся.

«Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: «Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно», — говорит Дмитрий Бриф.

Гендиректор «Динамо» добавил, что после этого клуб решил не продолжать сотрудничество с Кравцом.

«Посмотрим, вернется или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет задачи, которые перед ним ставятся. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество», — сказал Бриф.

Ранее сообщалось, что черновицкий каратист не вернулся в Украину с международных соревнований.