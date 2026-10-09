Бывший капитан "Арсенала" получил наказание за использование поддельного COVID-сертификата

Гранит Джака / © Associated Press

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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака узнал свое наказание за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Об этом полузащитник английского "Сандерленда" сообщил на своей странице в Instagram.

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34-летний футболист избежал попадания в тюрьму, получив условное наказание и штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков (около 160 тысяч евро).

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"За получение поддельного документа меня приговорили к условному денежному штрафу в размере 50 дневных ставок по 3000 франков с испытательным сроком в два года. Судебные расходы я уже оплатил.

Я принимаю это решение и беру на себя ответственность. Спасибо за многочисленные сообщения с поддержкой, которые я получил за последние недели. Они много для меня значат", — сказал Джака.

Напомним, в сентябре этого года Джака признался, что подделал сертификат о вакцинации от COVID-19. До этого против футболиста было возбуждено дело.

Из-за этого расследование полузащитнику пришлось пропустить матчи сборной Швейцарии в Лиге наций.

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Ранее Джака выступал за "Базель", "Боруссию" из Менхенгладбаха и "Байер" из Леверкузена, а также был капитаном лондонского "Арсенала", за который выступал с 2016 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры.

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