Бывший капитан баскетбольной сборной Украины продает чемпионское кольцо, чтобы собрать средства для ВСУ (фото)

Тренер "Тернополя" хочет помочь Украине.

Тренер "Тернополя" и бывший капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко принял участие в сборе средств на защиту Украины от российских оккупантов.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Facebook.

Уроженец Дружковки из украинского Донбасса выставил на продажу чемпионское кольцо украинской Суперлиги сезона-2010/11, когда выступал за Строитель.

Уникальность награды в том, что Забирченко получил ее в Донецке, ожидающем освобождения от российской оккупации.

Стартовал кольцо с 30 000 гривен. На 16.30 3 апреля за него уже предлагали 300 000 гривен. Торги продлятся до 21:00 3 апреля.

Напомним, что украинский боксер Иван Редкач выставил на аукцион перчатки с автографом легендарного Мэнни Пакьяо, чтобы помочь Украине.

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