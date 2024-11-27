Бывший одноклубник Месси стал его новым тренером в "Интер" Майами

"Интер" Майами объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост главного тренера.

Об этом американский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Барселоны" подписал с майамцами контракт до конца 2027 года. На тренерском мостике аргентинец сменил своего соотечественника Херардо Мартино.

Таким образом, Маскерано воссоединился со своими бывшими одноклубниками из "Барселоны": Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые ныне выступают за "Интер" Майами.

Маскерано начал тренерскую карьеру в 2022 году и работал со сборными Аргентины U-20 и U-23. 40-летний специалист был главным тренером "альбиселесте" на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Отметим, что за клуб из Майами, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, также играет также украинский защитник Сергей Кривцов.

Напомним, в ноябре этого года "Интер" Майами сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф МЛС.

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