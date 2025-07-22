Бывший промоутер Усика с юмором отреагировал на победу украинца в реванше с Дюбуа

Александр Усик и Александр Красюк / © facebook.com/K2Ukraine

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Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его победу в бою-реванше с Даниелем Дюбуа .

Красюк, с которым Усик прекратил 12-летнее сотрудничество перед реваншем с Дюбуа, рассказал, какими словами поздравил украинского чемпиона с триумфом в поединке за звание "абсолюта".

"Как прошел разговор? Очень коротко. Думаю, сегодня утром у него было как минимум 300-400 тысяч сообщений, на которые нужно ответить. Поэтому мы переписывались недолго. Я просто поздравил его с невероятным результатом и написал: "Сожалею, что не ушел раньше, потому что как только я ушел – ты выполнил лучший нокаут, который я когда-либо видел", – сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

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Также экс-промоутер Усика высказался о его величии и роли в истории.

"Это что-то особенное. Я написал в Instagram: "Бог избрал тебя для величия". И именно так я это чувствую. У него на лбу знак от Бога, он – избранник. Единственный в этом поколении, один на сотни миллионов.

То, что он сделал для своей страны, для своей семьи, для бокса в целом и, конечно, для себя – это что-то, во что никто из нас даже не мог поверить.

12 лет назад люди, возможно, и верили, что он станет чемпионом мира – это логично, ведь он был олимпийским чемпионом. Но в конце концов никто, включая меня, не мог представить, какого величия он достигнет.

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И, конечно, это еще не предел для него. Он может больше, он может лучше. Но нужно ли ему это? Вот это – главный вопрос", – сказал Красюк.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

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