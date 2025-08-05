Бывший промоутер Усика сделал прогноз на потенциальный бой украинца с Джейком Полом

Джейк Пол и Александр Усик / коллаж Associated Press, queensberrypromotions, leighdawneysportpix

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Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о возможном бое украинского боксера против видеоблогера Джейка Пола.

По его словам, этот поединок может быть выгоден с точки зрения финансов, но он точно состоится не по правилам бокса из-за серьезной опасности для американского ютубера.

В то же время, Красюк не сомневается, что Усик не оставит Полу никаких шансов даже в поединке по правилам смешанных единоборств (ММА).

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"Сейчас этот бой активно обсуждается. Но это не может быть боксерский поединок, поскольку это было бы убийство. Даже бой в клетке не оставляет шансов молодому ютуберу. Но все решают деньги. Это событие может сгенерировать солидную сумму.

Всегда есть две стороны медали. Позитивный момент заключается в том, что братья Полы привлекают внимание сотен миллионов молодых людей к боксу. С другой стороны, они неправильно доносят его истинное значение, проводя бои с ветеранами ММА, которые завершили карьеру, и старыми легендами.

Я думаю, что как только Джейк Пол достойно победит настоящего профессионального боксера высокого уровня, он сразу же завоюет уважение боксерского сообщества", – приводит слова Красюка World Boxing News.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Сразу после победы в реванше с Дюбуа украинский чемпион провел дуэль взглядов с Полом, который поднялся к нему веринг.

Звезда YouTube вызвал Александра на бой по правилам ММА. Украинец ответил, что готов встретиться с Полом в октагоне.

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Позже директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что поединок Усика и Пола по правилам ММА может состояться в начале 2026 года.

К слову, в ноябре прошлого года Джейк в боксерском поединке одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение, которое шоумену в феврале 2023 года нанес Томми Фьюри, младший сводный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

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