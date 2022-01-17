Бывший соперник Кличко ответил, кто бы победил в поединке Владимира с Усиком

Бывший соперник Кличко ответил, кто бы победил в поединке Владимира с Усиком

Эдди Чемберс спрогнозировал результат битвы между двумя украинцами.

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Эдди Чемберс поделился мыслями о том, как бы завершился бой между Владимиром Кличко и Александром Усиком.

Именно этот вопрос задал 39-летнему американцу один из его фолловеров в Twitter. Чемберс ответил, что поставил бы на Кличко-младшего.

"Я бы отдал предпочтение Владимиру. Он бы использовал свои габариты и дистанцию", - написал Чемберс.

I would edge it to Wlad.. Используйте его размер и расстояние https://t.co/O9jhUXvXZU – Eddie Chambers (@champfasteddie) January 16, 2022

В свое время американскому боксеру пришлось на себе проверить мощь кулаков Владимира Кличко. В 2010 году Чемберс проиграл Владимиру нокаутом на последних секундах финального раунда и не смог стать чемпионом мира.

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