Бывший соперник Усика назвал боксера, который даст украинцу наиболее конкурентный бой

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший чемпион мира Тони Белью рассказал, кто может стать самым сложным соперником для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

"Людям это не понравится, но, пожалуй, лучший бой ему даст Тайсон Фьюри. Людям не нравится, когда я это говорю, но именно он создал для него больше всего проблем.

Второй серьезный соперник для Усика? Джошуа. Реванш с Энтони был равным вплоть до 10-го раунда", – сказал Белью для Seconds Out.

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Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Даниелем Дюбуа. Британец в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром. Также "Цыганский король" встал на защиту Даниеля, который столкнулся со шквалом критики после боя с украинцем.

Отметим, что Фьюри еще до реванша Усик – Дюбуа вызвал украинца на трилогию, предложив ему биться 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

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