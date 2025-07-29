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Бывший соперник Усика назвал боксера, который даст украинцу наиболее конкурентный бой
Тони Белью считает, что Тайсон Фьюри сможет создать трудности для Александра.
Бывший чемпион мира Тони Белью рассказал, кто может стать самым сложным соперником для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
"Людям это не понравится, но, пожалуй, лучший бой ему даст Тайсон Фьюри. Людям не нравится, когда я это говорю, но именно он создал для него больше всего проблем.
Второй серьезный соперник для Усика? Джошуа. Реванш с Энтони был равным вплоть до 10-го раунда", – сказал Белью для Seconds Out.
Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Даниелем Дюбуа. Британец в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром. Также "Цыганский король" встал на защиту Даниеля, который столкнулся со шквалом критики после боя с украинцем.
Отметим, что Фьюри еще до реванша Усик – Дюбуа вызвал украинца на трилогию, предложив ему биться 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
В 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.