Бывший соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с "королем кикбоксинга" Верховеном

Усик — Верховен / x.com/ChampRDS

Бывший чемпион мира по боксу в крузервейте Тони Белью поделился своим прогнозом на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и "королем кикбоксинга" Рико Верховеном.

По мнению британца, легендарный кикбоксер максимально выложится в поединке против Усика, но боксерский опыт станет решающим и украинец в итоге одержит легкую победу.

"Он (Верховен — прим.) выйдет и отдаст все без колебаний и не проявит лишнего уважения, что сделает бой интересным примерно шесть-семь минут. А после этого ему устроят болезненный урок. Он большой, смелый и опасный, но на этом уровне у него нет достаточного боксерского интеллекта. Это не спарринг", — написал Белью в соцсети X.

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

В профессиональном боксе Верховен дебютировал в апреле 2014 года, нокаутировав во втором раунде венгра Яноша Финферу. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.