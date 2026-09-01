Бывший соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Уайлдером

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Экс-чемпион мира по боксу в крузервейте Тони Белью поделился своим прогнозом на потенциальный бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

По мнению британца, украинец нокаутирует "Бронзового бомбардировщика" за три или четыре раунда.

Реклама

"Он может делать, что хочет. Он победил всех. Он выполнил свою работу и победил всех, я это понимаю. Хочу ли я это увидеть? Если быть реалистом, я хотел бы, чтобы он просто завершил карьеру. В конце концов, я буду смотреть бой, но он остановит Уайлдера за три-четыре раунда", — сказал Белью в интервью ютуб-каналу Fight Your Corner.

Реклама

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин сообщил, что бой между Усиком и Уайлдером планируют организовать в марте 2027 года в США.

Александр неоднократно заявлял, что после следующего своего боя собирается завершить боксерскую карьеру.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Реклама

В послужном списке 39-летнего Усика 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Уайлдер последний раз выходил в ринг в апреле, раздельным решением судей одолев британца Дерека Чисору.

На счету 40-летнего американца 45 побед на профиринге (43 — нокаутом), одна ничья и четыре поражения.

Новости партнеров

Новости партнеров