Бывший соперник Усика встал на защиту украинца после скандала в бою с Дюбуа

Тони Белью объяснил, почему удар Даниэля в 5-м раунде не был легальным.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал попадание британца Даниэля Дюбуа ниже пояса украинца Александра Усика в бою за титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Бывший соперник Усика объяснил, почему удар Дюбуа в 5-м раунде был запрещенным и рефери справедливо дал украинцу время на восстановление.

"Все, что ниже пупка классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это факт. Это правила. Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так – можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов", – написал Белью в Twitter.

Все, что навал, классифицируется как низко в коробке! Это не мое мнение, что о FACT! That's the rules! Ваши шорты должны покрыть вашу инвалидную колу, если они в шпильке могут быть hit! Это изображение, которое содержит thousand words! Spew it once and you'll Spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE — Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Усик зрелищно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и сохранил чемпионские пояса. Однако команда Даниэля собирается обжаловать результат боя из-за того, что, по их мнению, удар британца не был ниже пояса. После завершения поединка соперник украинца заявил, что у него украли победу.

Ранее сообщалось, что Усик остроумно прокомментировал скандальный удар Дюбуа ниже пояса.

Напомним, Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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