Бывший соперник Усика заявил, что рефери "украл" у украинца досрочную победу над Фьюри

Тони Белью подверг критике судью, работавшему в ринге на поединке за звание "абсолюта" в хевивейте.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

По мнению британского боксера, рефери в ринге допустил ошибку, когда в девятом раунде стал отсчитывать нокдаун "Цыганскому королю". Белью считает, что это решение помешало Усику нокаутировать Фьюри.

"Не хочу быть слишком суровым, но бой следовало остановить в девятом раунде. Усику стоило разрешить продолжать наносить удары в девятом раунде. Отсчет не следовало открывать, и рефери знает, что он совершил ошибку.

В профессиональном боксе тебе не отчисляют стоячий нокдаун, если только ты не падает на канвас, но тебя удерживают канаты. Фьюри спотыкался. Он перед этим спотыкался четырежды. Когда Фьюри споткнулся в пятый раз, рефери вмешался. Александру Усику нужно было всего два удара, и бой бы закончился. У него это украли", – сказал Белью для talkSPORT.

К слову, в ноябре 2018 Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

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Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируется устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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