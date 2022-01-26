Бывший спарринг-партнер Фьюри: Усик дал бы Тайсону самый тяжелый бой

Милтон высказался о потенциальном поединке непобедимых боксеров.

Бывший спарринг-партнер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Джеремия Милтон поделился мнением о возможном бое британца с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13) ).

По словам спортсмена, украинский боксер будет представлять серьезную конкуренцию для "Цыганского короля".

"Благодаря Фьюри я научился развлекаться во время боя, понял, что нужно следить за своим психическим здоровьем. Он не только говорит об этом, но и живет этим. Если вспомнить наши спарринги и наши разговоры, то основной посыл был таким — живи своей жизнью, которая была тебе дана и отдавай все, что имеешь. Будь мужем".

Могу предположить, что сейчас труднейший бой дал бы ему Усик. Почему говорю об этом? Сейчас все обсуждают какую сумму взять для того, чтобы отойти в сторону, какой гонорар нужен, чтобы согласиться на поединок.

Что же касается Фьюри и Усика, то они все еще дерутся как непобедимые бойцы, и хотят побеждать", — сказал Милтон в интервью YouTube каналу Pro Boxing Fans.

Отметим, что свой следующий бой Фьюри должен провести против Уайта. Впрочем, стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию по организации боя.

Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Относительно Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бою-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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