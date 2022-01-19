Бывший тренер еврокубкового представителя УПЛ неожиданно трудоустроился в Казахстане

Руслан Костышин возглавил дебютанта высшего дивизиона Казахстана.

Бывший наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин назначен главным тренером "Аксу" из Казахстана.

Об этом дебютант казахстанской Премьер-лиги сообщил у себя в Instagram.

Детали контракта с 45-летним украинским специалистом клуб не разглашает.

До этого единственным опытом в тренерской карьере Костышина был "Колос", который он возглавлял с 2014-го по 2021 год и прошел путь от любителей до УПЛ.

В нынешнем сезоне "Колос" был участником еврокубков от Украины, где соревновался в Лиге конференций. Впрочем, путь ковалевцев в третьем по престижности клубном турнире Европы был недолгим, ведь они покинули соревнования уже в 3-м раунде отбора, вылетев от "Шахтера" из Караганды.

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