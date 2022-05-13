Бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеского обстрела в Мариуполе

Бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеского обстрела в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты убили украинского экс-боксера и судью Алексея Купырева.

Жизнь 46-летнего Алексея Купырева трагически оборвалась в результате жутких бомбежек Мариуполя российскими захватчиками.

Об этом сообщил экс-президент федерации бокса Донецкой области Дмитрий Елисеев.

По его словам, Купырев погиб еще 8 марта 2022 года. В квартиру бывшего боксера, потом работавшего рефери, прилетел вражеский снаряд. Выжить Алексею не удалось.

Купырев вместе со своей семьей жил в многоэтажном доме. Когда началась полномасштабная война, он и его родные прятались от бомб в подвале. Однако в один момент Алексей покинул укрытие и поднялся в квартиру - именно в этот момент в дом попал снаряд, который и убил его.

Отметим, что Купырев был чемпионом Европы по боксу среди молодежи. После завершения боксерской карьеры он работал судьей и получил лицензию IBA.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в возрасте 33 лет скончался украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию.

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