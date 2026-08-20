Бывший украинский гимнаст Ковтун стал чемпионом Европы в составе сборной Хорватии

Илья Ковтун / © Associated Press

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Спортивный гимнаст Илья Ковтун, который прошлым летом официально сменил украинское гражданство, стал чемпионом Европы-2026 в составе сборной Хорватии.

Для 23-летнего Ковтуна это был первый крупный турнир под хорватским флагом после того, как он отбыл обязательный "карантин" в один год, связанный со сменой гражданства.

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Срок действия карантина для Ковтуна истек 10 июля 2026 года. Следовательно, Илья смог принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

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Экс-украинец выиграл первый же медальный старт на Евро-2026 — стал чемпионом личного многоборья.

В борьбе за "золото" Ковтун опередил двух российских спортсменов, которые соревновались в нейтральном статусе. Наивысшую оценку Илья получил за выступление на параллельных брусьях (14,500) — именно на этом снаряде он завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в составе сборной Украины.

За время выступлений за Украину уроженец Черкасс также стал четырехкратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике и завоевал две медали личного многоборья на чемпионате мира ("бронзу" в 2021 году и "серебро" в 2023-м).

Отметим, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева весь 2024 год готовились к Олимпийским играм в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже и решил сменить гражданство.

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Ранее сообщалось, что Ковтун объяснил смену украинского гражданства на хорватское.

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