Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний украинский голкипер опубликовал трогательный прощальный пост в социальных сетях.

"The End. Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути. Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей, с которыми я играл, работал и общался, начиная с 7 лет и до сегодняшнего дня. Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу – все эти вещи сделали меня тем, кем я являюсь сегодня.

Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как и все в нашем мире.

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и достижения результата, поэтому сегодня у меня есть возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью.

Футбол – это моя жизнь. Благодарю за внимание и до встречи. Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", – написал Бойко у себя в Instagram.

Бойко является воспитанником "Динамо". В составе киевского клуба Денис сыграл 108 матчей во всех турнирах. Вместе с "бело-синими" голкипер один раз стал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и трижды – Суперкубком страны.

Также Бойко выступал за "Днепр", турецкий "Бешикташ", испанскую "Малагу" и житомирское "Полесье". В составе "Днепра" он был финалистом Лиги Европы сезона-2014/15, а с "Бешикташем" становился чемпионом Турции в сезоне-2015/16.

Последним клубом в карьере Дениса стало "Полесье". За житомирский клуб он играл с лета 2023-го до завершения прошлого сезона.

Также на счету Бойко 7 матчей за национальную сборную Украины в период с 2014-го по 2021 год.

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