Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины перешел к новичку УПЛ

Житомирское "Полесье" объявило о подписании экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Бойко.

Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) подписал с 35-летним вратарем контракт сроком на один год, сообщается на официальном сайте клуба.

"Футбольный клуб "Полесье" действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно – баланс между опытом и молодостью. Денис Бойко – это игрок, имеющий за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне. Мы рады поздравить такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба", – прокомментировал переход Бойко гендиректор "Полесья" Владимир Загурский.

Денис перебрался в "Полесье" в статусе свободного агента. Этим летом он покинул "Динамо" по истечении срока своего контракта с "бело-синими".

В составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах в период 2005-2014 годов и с 2018 года. Вместе с "Динамо" голкипер однажды стал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и трижды – Суперкубка страны.

Кроме "Динамо", голкипер выступал за "Днепр", турецкий "Бешикташ" и испанскую "Малагу". В составе "Днепра" он был финалистом Лиги Европы сезона-2014/15, а с "Бешикташем" становился чемпионом Турции в сезоне-2015/16.

Также на счету Бойко 7 матчей за национальную сборную Украины.

Сезон УПЛ-2023/24 стартует 29 июля. В первом туре "Полесье" на выезде встретится с "Вересом".

Напомним, в прошлом сезоне "Полесье" стало чемпионом Первой лиги. Житомиряне впервые в истории вышли в элитный дивизион чемпионата Украины.

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