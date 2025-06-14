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Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины объявил о завершении карьеры
Александр Рыбка в дальнейшем будет работать тренером.
Бывший голкипер киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении карьеры.
В интервью Украинскому футболу 38-летний вратарь рассказал, что в дальнейшем планирует работать тренером.
"Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B", – сказал Рыбка.
Александр является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" он выступал с 2005 по 2010 и с 2014 по 2016 год. В Украине также защищал цвета "Оболони", "Шахтера", "Металлиста" и ФК "Львов".
Кроме того, Рыбка играл за турецкие "Карабюкспор", "Афенспор", "Болуспор", азербайджанский "Сабаил" и латвийскую "Лиепаю".
Александр четырежды выигрывал УПЛ, пять раз Кубок Украины, и по одному разу Суперкубок Украины и Кубок Латвии.
За плечами у Рыбки – два матча в составе национальной сборной Украины, а также "серебро" молодежного Евро-2006 (U-21).