Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Александр Рыбка / © ФК Динамо Киев

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Бывший голкипер киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении карьеры.

В интервью Украинскому футболу 38-летний вратарь рассказал, что в дальнейшем планирует работать тренером.

"Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B", – сказал Рыбка.

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Александр является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" он выступал с 2005 по 2010 и с 2014 по 2016 год. В Украине также защищал цвета "Оболони", "Шахтера", "Металлиста" и ФК "Львов".

Кроме того, Рыбка играл за турецкие "Карабюкспор", "Афенспор", "Болуспор", азербайджанский "Сабаил" и латвийскую "Лиепаю".

Александр четырежды выигрывал УПЛ, пять раз Кубок Украины, и по одному разу Суперкубок Украины и Кубок Латвии.

За плечами у Рыбки – два матча в составе национальной сборной Украины, а также "серебро" молодежного Евро-2006 (U-21).

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