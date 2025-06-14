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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Александр Рыбка в дальнейшем будет работать тренером.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Рыбка

Александр Рыбка / © ФК Динамо Киев

Бывший голкипер киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении карьеры.

В интервью Украинскому футболу 38-летний вратарь рассказал, что в дальнейшем планирует работать тренером.

"Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B", – сказал Рыбка.

Александр является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" он выступал с 2005 по 2010 и с 2014 по 2016 год. В Украине также защищал цвета "Оболони", "Шахтера", "Металлиста" и ФК "Львов".

Кроме того, Рыбка играл за турецкие "Карабюкспор", "Афенспор", "Болуспор", азербайджанский "Сабаил" и латвийскую "Лиепаю".

Александр четырежды выигрывал УПЛ, пять раз Кубок Украины, и по одному разу Суперкубок Украины и Кубок Латвии.

За плечами у Рыбки – два матча в составе национальной сборной Украины, а также "серебро" молодежного Евро-2006 (U-21).

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Дата публикации
Количество просмотров
247
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