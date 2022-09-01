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Бывший защитник "Динамо" присоединился к клубу российского блогера – СМИ

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Бывший защитник "Динамо" присоединился к клубу российского блогера – СМИ

instagram.com/nikolaymoroziuk/

Украинский футболист Николай Морозюк перешел в клуб второго дивизиона Кипра, принадлежащего блогеру из России.

Украинский защитник Николай Морозюк перешел в клуб "Красава Эни Ипсонас".

Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Последним клубом 34-летнего футболиста был одесский "Черноморец". Он присоединился к команде зимой, но так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов. До этого Морозюк оставался без клуба летом прошлого года, когда прекратил сотрудничество с турецким "Ризеспором".

Морозюк присоединится в "Красове" к двум другим украинцам — Виталию Квашуку и Евгению Буднику.

Клуб "Красава" принадлежит российскому видеоблогеру Евгению Савину. Ранее команда выступала в дивизионе ФНЛ в российском чемпионате, но из-за поддержки Украины Савиным во время полномасштабной войны с Россией "Красава" переехал в Кипр и сезон 2022/23 проведет во втором дивизион страны.

Напомним, что донецкий "Шахтер" сообщил о подписании долгосрочного контракта с форвардом – Марьяном Шведом.

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