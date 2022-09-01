Бывший защитник "Динамо" присоединился к клубу российского блогера – СМИ

Украинский футболист Николай Морозюк перешел в клуб второго дивизиона Кипра, принадлежащего блогеру из России.
Украинский защитник Николай Морозюк перешел в клуб "Красава Эни Ипсонас".
Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Последним клубом 34-летнего футболиста был одесский "Черноморец". Он присоединился к команде зимой, но так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов. До этого Морозюк оставался без клуба летом прошлого года, когда прекратил сотрудничество с турецким "Ризеспором".
Морозюк присоединится в "Красове" к двум другим украинцам — Виталию Квашуку и Евгению Буднику.
Клуб "Красава" принадлежит российскому видеоблогеру Евгению Савину. Ранее команда выступала в дивизионе ФНЛ в российском чемпионате, но из-за поддержки Украины Савиным во время полномасштабной войны с Россией "Красава" переехал в Кипр и сезон 2022/23 проведет во втором дивизион страны.
Напомним, что донецкий "Шахтер" сообщил о подписании долгосрочного контракта с форвардом – Марьяном Шведом.
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