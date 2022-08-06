Бывшую российскую гимнастку не пустили на чемпионат мира – она устроила истерику

Латвийскую художественную гимнастку Елизавету Полстяную, ранее выступавшую за Россию, не допустили на чемпионате мира, который в сентябре состоится в болгарской Софии.

Выросшая в России латвийская гимнастка Елизавета Полстяная сообщила, что ее не допустили к участию в чемпионате мира.

Об этом спортсменка заявила в Instagram.

"К сожалению, "спорт вне политики" – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились. Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Но вообще сезон вышел классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира… Мне не дали дойти цели, до которой я шла всю свою жизнь… Не буду лгать и геройствовать… Да, ужасно обидно, будто половину тебя уничтожили. выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы в этом сезоне. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение", — написала Полстяная.

19-летняя Повстяная родилась в Латвии, выросла в России и в 2018 году отказалась от российского гражданства.

Из латвийской сборной ее выгнали после того, как она не стала отказываться от российского гражданства.

"Неделю назад, когда я была в Латвии и готовилась к чемпионату мира, Олимпийский комитет поставил мне условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо не отказываюсь от гражданства — тогда меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу, потому что в России моя семья, мои друзья", — сказала спортсменка в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

Чемпионат мира 2022 состоится в Софии с 12 по 18 сентября.

Напомним, что российский хоккейный тренер Юрий Новиков обвинил международные организации в недопуске юных спортсменов к соревнованиям.

Читайте также:

"Рисовал для дружбы": российский хоккеист пожаловался на то, как его заставили заклеить флаг РФ в Финляндии

"Отстранение постоянно": в Международной организации по фигурному катанию достойно ответили на ничтожную претензию со стороны РФ

"Будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить": Стаховский — об агрессии россиян