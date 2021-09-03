Бывшую звезду рестлинга нашли мертвой: перед смертью выложила в Сеть тревожное видео

В ролике американка в депрессии жаловалась на одиночество.

Американская рестлерша Шеннон Спруилл, известна миру под псевдонимом Даффни Ангер, была найдена мертвой.

О трагедии сообщает Inside The Ropes.

В последнее время 46-летняя Даффни страдала от одиночества и депрессии. Она вызвала волнение своих друзей и родственников и болельщиков роликом, который выложила в Сеть 1 сентября. На видео Ангер находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и жаловалась на одиночество. В руке она держала предмет, который был очень похож на пистолет.

Появление этого видео в Интернете привело к тому, что родственники рестлерши обратились в правоохранительные органы. Полицейские проверили несколько адресов, где могла находиться Даффни. В итоге Ангер обнаружили мертвой.

Американка сделала себе имя выступлениями в WCW. Ее звездная карьера началась в 1999 году.

В последний период жизни Ангер выступала в независимых промоушенах и участвовала в нескольких подкастах.

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