C Роналду и Левандовски: IFFHS назвала символическую сборную Европы по итогам 2021 года

C Роналду и Левандовски: IFFHS назвала символическую сборную Европы по итогам 2021 года

Большинство футболистов играют в АПЛ.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную 2021 года из футболистов европейских сборных.

Как сообщает официальный сайт организации, место на тренерском мостике занял 47-летний наставник английского "Челси" немец Томас Тухель.

6 из 11 футболистов в команде года Европы выступают за клубы английской Премьер-лиги.

Символическая сборная-2021:

Вратарь : Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).

Защитники : Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Джорджо Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус"), Сесар Аспиликета (Испания, "Челси").

Полузащитники : Джорджиньо (Италия, "Челси"), Н'Голо Канте (Франция, "Челси"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити").

Нападающие : Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").

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