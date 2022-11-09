CAS наказал сборную Эквадора накануне ЧМ-2022: отстранят ли команду от Мундиаля

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт по делу против защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо.

Футбольные федерации Перу и Чили требовали отстранить Эквадор от Чемпионата мира-2022 в Катаре из-за якобы подделки документов Кастильо. Утверждалось, что игрок родился в колумбийском городе Тумако 25 июля 1995 года, а не 10 ноября 1998 года в эквадорском Хенерале Уильямиль, как это указано в его свидетельстве.

Впрочем, ФИФА приняла сторону Эквадора и решила закрыть дело. После этого Чили и Перу решили оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В итоге CAS объявил, что частично удовлетворил апелляцию – Эквадор лишат трех очков в квалификации к Чемпионату мира-2026. Также команду оштрафовали на 100 тысяч швейцарских франков за использование документа, содержащего ложную информацию о Кастильо.

Однако самого страшного наказания эквадорцам удалось избежать. Из Чемпионата мира-2022, который скоро начнется в Катаре, сборную Эквадора не исключат.

Добавим, что соперниками Эквадора в группе Мундиаля будут Катар, Сенегал и Нидерланды.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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